Мор: «Завтрашняя ничья ничего не даст ни «Спартаку», ни «Химкам»

Бывший спартаковец Эдуард Мор поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча РПЛ, в котором встретятся подмосковные «Химки» и московский «Спартак».

«Ничейный исход в нём ничего не даст обеим командам. Каждой из команд надо только побеждать. Первой ради того, чтобы оставить шансы на сохранение прописки в РПЛ, а второй - чтобы не отпускать «Ростов» и ЦСКА в борьбе за медали соответственно», - цитирует Мора «РБ Спорт».

Как полагает эксперт, завтра зрителей игры ожидает игра с огромным количеством жёлтых карточек, забитыми мячами и единоборствами, а также напряжённой атмосферой.

Напомним, битва «Химок» и «Спартака» в рамках 27 тура Премьер-лиги состоится завтра, 13 мая на «Арене Химки». Стартовый свисток прозвучит в 14:00, время московское.

Ледяхов – о матче «Химки» - «Спартак»: «Будет битва»