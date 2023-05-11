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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руслан Нигматуллин: «Торпедо» и «Химки» просто не соответствуют уровню РПЛ»

11 Мая 2023 • 18:26 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Руслан Нигматуллин, в бытность игроком защищавший ворота «Локомотива» и сборной России, порассуждал о главных аутсайдерах текущего розыгрыша РПЛ – столичном «Торпедо» и подмосковных «Химках». Эти команды уже давно обосновались в зоне вылета и, кажется, до самого конца чемпионата России её уже не покинут.

«Жалко ли «Торпедо» и «Химки»? Нет. Они совсем не соответствуют уровню РПЛ. У «Торпедо» нет чёткого вектора развития, как и у «Химок». Лихорадит их», - заявил Нигматуллин «Чемпионату».

Напомним, за четыре тура до окончания сезона в РПЛ «Торпедо» идёт на 16-м месте с 13 очками, у «Химок» 15 место и 17 очков. В грядущем туре оба аутсайдера сыграют с топ-клубами – «Торпедо» отправится в гости к ЦСКА, а «Химки» дома примут «Спартак».

Гранат: «Торпедо» не жалко, сами виноваты»

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Химки Руслан Нигматуллин
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