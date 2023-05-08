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Нигматуллин: Не стоит во всём винить Селихова, весь «Спартак» играет нестабильно

08 Мая 2023 • 18:38 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре вратаря «красно-белых» Александра Селихова.

«Селихов играет крайне нестабильно после возобновления чемпионата, в принципе, как и весь «Спартак». Не стал бы винить во всех грехах именно вратаря. Здесь отвечает вся команда», — приводит слова Нигматуллина Sport24.

В текущем сезоне 29-летний Селихов принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 36 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 26 туров «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 49 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Нигматуллин Александр Селихов
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