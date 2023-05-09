Корнеев: «Спартаку» в матче с «Зенитом» не хватило немного удачи»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев поделился мнением о победе «сине-бело-голубых» над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.

Напомним, что такой результат позволил петербургской команде досрочно выиграть турнир. Этот успех стал для «сине-бело-голубым» уже пятым подряд.

По мнению Корнеева, в прошедшей встрече «Спартак» выглядел достойно и имел все шансы отстрочить триумф «Зенита», но мелкие детали сказались в пользу хозяев. Также эксперт не согласился с некоторыми решениями главного арбитра игры Павла Кукуяна.

«Считаю, что пенальти был на Бальде, который не поставили. Что касается красной карточки Дуарте и пенальти на Мартинсе, всё здесь правильно было. «Спартаку» не хватило немного удачи в этом матче, не считая грубейшей ошибки Селихова и идиотизма от Дуарте», — приводит слова Корнеева Metaratings.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. До конца сезона командам осталось провести по четыре игры.