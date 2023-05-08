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Озбилиз высказался о возможном уходе Абаскаля из «Спартака»

08 Мая 2023 • 09:46 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о том, стоит ли главному тренеру «красно-белых» Гильермо Абаскалю покидать свой пост по окончании сезона.

По мнению армянского футболиста, если команда не добивается нужного результата, под раздачу всегда попадает тренер, а не игроки. При этом Озбилиз подчеркнул, что испанскому специалисту пришлось в нынешнем сезоне непросто.

«Фанаты «Спартака» всегда хотят трофеи, быть чемпионами, но это никак не изменит ситуацию. Тем более сезон отличается от всех предыдущих — надо понимать, что Абаскалю действительно тяжело», — цитирует Озбилиза Sport24.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года. После 26 туров чемпионата России «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Араз Озбилиз Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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sqrt
08 Мая 2023 в 10:41
Ехал бы этот армян к себе на в Армению и развивал бы там свой отечественный футбол)
А то только им несет чушь собачью о проблемах Спартака за бутылку пива)
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