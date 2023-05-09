Кавазашвили — о результатах «Спартака»: «Мы рассчитывали на более высокие места»

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о результатах «красно-белых».

«Если «Спартак» закончит сезон не в тройке, то это не есть хорошо. Мы рассчитывали на более высокие места, но футбол есть футбол», — цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Эксперт признался, что ему обидно за потерянные очки, которые «Спартак» упустил из-за неубедительной игры в обороне, команда много забивает, но, к сожалению, пропускает еще больше.

После 26 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 49 очков.