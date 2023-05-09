Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци надеется, что «Спартак» финиширует вторым в РПЛ

09 Мая 2023 • 17:33 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна, пожелал «Спартаку» побед в оставшихся матчах чемпионата России сезона 2022/2023.

«Очень надеюсь, что «Спартак» окажется вторым по итогам сезона. Желаю команде побед в оставшихся матчах», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От второго ЦСКА команда Гильермо Абаскаля отстаёт на два зачётных балла.

До конца сезона «Спартак» сыграет против «Химок», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльев Советов».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
18:35 · Россия. Премьер-лига
Шикунов уверен, что «Ростов» останется в тройке
18:31 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о премиях в «Зените»: «В «Аяксе» за чемпионство платили в 10 раз больше»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Готов помогать сборной России в любое время»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» должен довериться Абаскалю
18:23 · Россия. Премьер-лига
Гарре – о Сперцяне: «Мне нравится стиль его игры»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» хочет прекратить гегемонию «Зенита»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Самсонов заявил, что не покинет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
18:14 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» провёл достойный матч против «Зенита»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Мойзес останется в ЦСКА
18:00 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили может сыграть за сборную Грузии уже в июне
17:55 · Россия. Премьер-лига
Агент спартаковца Дуарте возмущён высказываниями экспертов
17:52 · Россия. Премьер-лига
Стаматов: «Футболисты «Зенита» играют на уровень выше всех игроков РПЛ»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сделал прогноз на серебряного призёра РПЛ
17:33 · Россия. Премьер-лига
Камоцци надеется, что «Спартак» финиширует вторым в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» сравнил «Газпром Арену» с «Камп Ноу»
Все новости
Рекомендуем