Камоцци надеется, что «Спартак» финиширует вторым в РПЛ

Футбольный функционер Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна, пожелал «Спартаку» побед в оставшихся матчах чемпионата России сезона 2022/2023.

«Очень надеюсь, что «Спартак» окажется вторым по итогам сезона. Желаю команде побед в оставшихся матчах», - высказался Камоцци, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От второго ЦСКА команда Гильермо Абаскаля отстаёт на два зачётных балла.

До конца сезона «Спартак» сыграет против «Химок», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльев Советов».