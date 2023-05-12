Алексей Мелёшин хочет, чтобы «Спартак» доминировал и уверенно обыграл «Химки»

Тренер академии «Спартака» Алексей Мелёшин рассказал, чего он ждёт от матча 27-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Химками».

«Спартаку» нужна победа — ожидания от матча с «Химками» только такие. Хочется, чтобы команда Абаскаля уверенно обыграла «Химки» не только по счету, но и по игре. Хочется, чтобы «Спартак» доминировал, создавал моменты, контролировал ход матча», — цитирует Мелёшина «Чемпионат».

После 26 туров «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков. «Химки» находятся в зоне вылета, располагаясь с 17 очками на 15-й строчке.