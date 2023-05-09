Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу управленцев «красно-белого» клуба.

- Смена руководства в «Спартаке» после продажи клуба Федуном уже дала свои плоды?

- Мы туда не лезем, пришли новые люди, новое руководство. Прошло мало времени, чтобы оценивать новых боссов. Пока что новое руководство не устраивает. «Спартак» - народная команда. Перед ней каждый год ставятся самые высокие задачи.

Напомним, в августе 2022 года Леонид Федун продал «Спартак». Теперь клубом владеет «Лукойл».