Полузащитник «Химок» Магомедов готов сыграть со «Спартаком»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов сможет помочь своей команде в матче 27-го тура РПЛ против «Спартака».

«Бутта Магомедов присоединился к общей группе и готовится к матчу со «Спартаком», — приводит слова пресс-атташе подмосковного клуба Ильи Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Матч «Химки» — «Спартак» состоится завтра, 13 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени. После 26 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Спартак», в свою очередь, идёт четвёртым с 49 баллами в своём активе.

В текущем сезоне 25-летний Магомедов провёл за «Химки» 23 матча, в которых забил шесть голов.