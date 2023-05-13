Мостовой - о матче «Химки» - «Спартак»: «На поле происходила комедия»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с «Химками» со счётом 1:1.

Экс-игрок сборной России отметил, что «красно-белые» потеряли очки, хотя играли в меньшинстве, но по ощущениям, казалось, что было наоборот.

«На поле происходила комедия.

Удаление никакого не было у «Спартака», второй карточки однозначно не было. Удивительно, что снова судил арбитр, которого отстраняли. «Спартак» в меньшинстве играл на равных, а в некоторых моментах прямо превосходил», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» остался на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ.