Бушманов дал оценку работе Абаскаля в «Спартаке»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о том, какую оценку в этом сезоне заслуживает главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

«Можно ли Гильермо Абаскалю ставить оценку «хорошо» за сезон, если «Спартак» займет второе место? Думаю, да», — цитирует Бушманова «КП Спорт».

Напомним, 34-летний испанский специалист возглавил московский «Спартак» прошлым летом, сменив на посту рулевого Паоло Ваноли. На данный момент «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от второй строчки на два очка.

В 27-м туре РПЛ команда Абаскаля встретится с «Химками» (13 мая в 14:00 по мск).