Пресс-конференция Абаскаля после игры с «Химками» продлилась 40 секунд

Пресс-конференция главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля после матча 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с подмосковными «Химками» (1:1), продлилась всего 40 секунд. Испанец отказался отвечать на вопросы журналистов.

«Хочу попросить прощения у журналистов. Вы делаете хорошо свою работу, я вас уважаю. Но за последнее время произошло слишком много вещей, которые выходят за рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, а вы, надеюсь, уважаете меня», - заявил специалист.

«Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. В следующем туре «красно-белые» сыграют против ЦСКА.