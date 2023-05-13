Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Актёр Белоголовцев назвал причины спада в игре «Спартака»

13 Мая 2023 • 11:36 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
Через 0 ч. 41 мин.

Известный актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о причинах спада в игре московской команды.

Белоголовцев считает, что неудачи «красно-белых» в последних матчах связаны с психологической неустойчивостью футболистов и с тем, что легионерам не хватает мотивации.

«Мне кажется, иностранцы менее мотивированы, чем российские игроки. Только к Промесу нет вопросов, но его лучшие годы позади, и он в одиночку тянуть команду не может. Качественной скамейки у «Спартака» нет. Не хватает психологической устойчивости ребятам», — цитирует Белоголовцева «РБ Спорт».

Кроме того, шоумен выразил мнение, что «Спартаку» бороться за медали нет никакого смысла, так как призовые места, за исключением первого, не представляют из себя никакой ценности.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 13 мая, против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Белоголовцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Cruyff
13 Мая 2023 в 12:55
известный??? а кто этот такой и его мнение десятое
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
63 мин
Урал Урал
Оренбург Оренбург
0
0
2.19 3.65 3.25
Видео
13.05.23 в 14:00
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
6.60 4.90 1.47
Видео
13.05.23 в 16:30
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1.40 5.20 7.60
Видео
13.05.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.36 5.00 9.40
Видео
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
13:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Если бы «Зениту» не помогали, ЦСКА претендовал бы на первое место»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Некоторые матчи «Зенит» может и проиграть»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Химки» дадут бой «Спартаку»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов дал прогноз на матч «Химки» - «Спартак»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Четыре футболиста «Краснодара» не сыграют против «Зенита»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Мейра: «Зенит» является лучшим клубом России»
12:27 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» или ЦСКА: Быстров рассказал, кто сильнее
12:15 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказался о матче «Зенита» против «Краснодара»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА надо настроиться на победу над «Торпедо» со счётом 2:0 или 3:0»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Тассано в «Химках»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент: «В данный момент интерес из России к Обрадовичу исчез»
11:40 · Россия. Премьер-лига
«Сан-Паулу»: «Больше никак не связаны с Педриньо»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Актёр Белоголовцев назвал причины спада в игре «Спартака» 1
11:30 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
11:04 · Россия. Премьер-лига
Бикфалви и Влут - в стартовом составе «Урала» на матч с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем