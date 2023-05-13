Актёр Белоголовцев назвал причины спада в игре «Спартака»

Известный актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился мнением о причинах спада в игре московской команды.

Белоголовцев считает, что неудачи «красно-белых» в последних матчах связаны с психологической неустойчивостью футболистов и с тем, что легионерам не хватает мотивации.

«Мне кажется, иностранцы менее мотивированы, чем российские игроки. Только к Промесу нет вопросов, но его лучшие годы позади, и он в одиночку тянуть команду не может. Качественной скамейки у «Спартака» нет. Не хватает психологической устойчивости ребятам», — цитирует Белоголовцева «РБ Спорт».

Кроме того, шоумен выразил мнение, что «Спартаку» бороться за медали нет никакого смысла, так как призовые места, за исключением первого, не представляют из себя никакой ценности.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут сегодня, 13 мая, против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.