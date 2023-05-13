Канчельскис - о «Спартаке»: Надо уметь играть вничью с «Химками», командой, которая идёт на вылет

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ничьей в матче 27-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и московским «Спартаком».

Экс-игрок сборной России отметил, что не понимает, что происходит со столичным клубом, ведь это надо уметь играть вничью против команды, которая идёт на вылет.

«Видимо, опять в «Спартаке» начались какие-то разборки. Пока они будут вестись, команда и до второго места не дотянет, ха-ха!», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

«Спартак» остался на четвёртой строчке в турнирной таблице, в следующем туре «красно-белые» сыграют против ЦСКА.