Агент высказался о будущем Тассано в «Химках»

Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт 26-летнего уругвайца с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года. Тассано защищает цвета «Химок» с февраля нынешнего года.

«Давайте дождёмся окончания сезона, после чего мы поговорим с клубом. Но надо учитывать, что у Тассано есть действующий контракт с «Химками», — приводит слова агента «РБ Спорт».

За «Химки» южноамериканский футболист успел провести пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока молодёжной сборной Уругвая в 500 тысяч евро.