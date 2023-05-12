Защитник «Химок» Антич назвал трёх лучших сербов в истории РПЛ

Игрок обороны подмосковных «Химок» Никола Антич назвал трёх лучших игроков из Сербии, которые когда-либо выступали в чемпионате России.

«Одного футболиста тут точно не назову. Во-первых, это поигравшие в России звёзды АПЛ Неманья Видич и Бранислав Иванович. Долго здесь не играли, но запомнились всем», - цитирует Антича Sport24.

Также защитник назвал Милоша Красича – в прошлом известного игрока атакующего плана в московском ЦСКА.

«Эти трое — лучшие сербы, поигравшие в РПЛ», - заключил воспитанник белградского «Партизана».

Ранее Антич порассуждал о своём желании получить гражданство РФ.