Хаджи: Надеюсь на победу «Спартака» над «Химками», главное, чтобы не вмешались судьи

Известный функционер Александр Хаджи высказался перед матчем 27-го тура чемпионата России «Химки» - «Спартак».

«Буду надеяться на победу «Спартака» в матче с «Химками». У команды Абаскаля есть шансы занять второе место в РПЛ. Химчане практически потеряли шансы остаться в РПЛ. В этом матче важную роль будет играть психология. Матч будет интересным и веселым», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Специалист добавил, что надеется на хорошую работу судей, ведь в последнее время они слишком сильно влияют на результаты игр.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» состоится завтра, 13 мая. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию матча.