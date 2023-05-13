Главчич: «Химкам» немного не хватило, чтобы обыграть «Спартак»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич поделился комментарием после матча со «Спартаком». Встреча 27-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1.

«Мы хорошо сегодня играли. У нас было очень много моментов, но мы должны были забивать. Если мы продолжим так играть, то можем остаться в РПЛ», — приводит слова Главчича Metaratings.

По мнению футболиста, «Химкам» немного не хватило для победы в этой встрече, но ничья тоже может дать команде психологический импульс.

После 27 туров подмосковный клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков.