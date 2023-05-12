Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на предстоящий 27-й тур РПЛ.

- Пожалуй, самая интересная игра тура - «Зенит» - «Краснодар». Питерцы уже решили все свои задачи, но после матча будет чествование команды и вряд ли они могут себе позволить оступиться. «Краснодар» еще борется за пятерку сильнейших. Какой здесь наиболее вероятный результат?

- Надо смотреть на состояние «Зенита». На то, как ребята подготовили себя после «Спартака». Если они занимались на этой неделе тренировками, то игра будет очень хорошая. Если позволили слабину, то могут быть проблемы. Но будет чествование, и питерцы приложат максимум усилий, чтобы достойно провести этот матч.

- Как думаете, каким составом «Зенит» будет играть?

- Если нормально готовились, то могут начать основным составом. А в перерыве сделать замены.

- Вас удивит осечка «Зенита»?

- Питерцы свою задачу выполнили. Им без разницы, какой будет результат. Все равно будут чествовать команду. Можно играть расслабленно. Но как показывает практика, когда ты добиваешься результата, то спадает груз ответственности, и ты показываешь чудеса.

- В матче ЦСКА – «Торпедо» может официально оформиться вылет «автозаводцев» в Первую лигу. Как думаете, это случится?

- Мы видели в первом круге, что «армейцы» недооценили торпедовцев и за это поплатились. Если ЦСКА будет мобилизованным и не позволит себе играть шаляй-валяй, то проблем не будет. Оборона у «Торпедо» очень слабая. Если «армейцы» начнут играть агрессивно, забьют и будут так продолжать, то я не жду сложностей. А если подойдут спустя рукава, то будут проблемы.

- Думаете, «армейцы» могут позволить себе играть расхлябано, учитывая, что они борются за второе место?

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- Мы же в реальном мире живем. Тренер должен настраивать игроков.

- «Спартак» может потерять очки с «Химками», которые борются за выживание?

- Теоретически такое возможно. Но после последней неудачи «Спартак» должен себя реабилитировать. Команда проводит невнятный весенний отрезок, борется за медали. Ей необходимо выигрывать. Но зная нелюбовь к «Спартаку» Талалаева, настрой «Химок» будет запредельный. Не исключаю удаления, как часто бывает.

- Промесу, чтобы догнать Малкома, нужно забить четыре мяча. Ожидаете от него голов в этой игре?

- Если у «Спартака» пойдет игра, особенно впереди, почему нет? Четыре мяча – это не так много. Я в одном матче пять забивал. Если Малком забил четыре гола, то почему Промес этого не может?

- Интересное противостояние ожидается в матче «Динамо» с «Ахматом», который находится выше в таблице, чем москвичи. Какой результат можно ожидать?

- У «Динамо» большие перепады. По последним матчам видно, что идет внутренний конфликт. Игроки выражают недовольство друг другу. Уже второй матч подряд мы это видели. Что-то происходит, и это отражается на их игре. Ушла очень хорошая группа футболистов, им не нашли достойной замены. Надо было поменять игру, чтобы был результат. «Динамо» сейчас непредсказуемо. В матче со «Спартаком», казалось, что будет разгром в пользу «бело-голубых», но потом все перевернулось, и «Спартак» спасся. А «Ахмат» с приходом Ташуева пытается играть в современный футбол, энергозатратный. Идет притирка, но подход Ташуева дает результат, и клуб показывает стабильную игру. Поэтому будет сложный матч, особенно если гости забьют первыми. Тут больше ничья вырисовывается.

- «Крылья Советов» смогут отнять очки у «Локомотива» у себя дома?

- Самарцы попали в непростую ситуацию. У них идет постоянная продажа лидеров, а приобретения были не такие качественные. Осинькин пытается выстроить свою игру, но в отсутствие исполнителей результат такой же. Плюс удаление Писарского в последнем матче подвело команду. Надо исправлять ситуацию, находить мотивацию, чтобы выбраться из ямы. Игра будет непростая. А «Локомотив» с приходом Дзюбы, Пиняева, Глушенкова и Галактионова смог выстроить игру, которая радует болельщиков и приносит результат. Тут «железнодорожники» фавориты. Но хозяевам некуда отступать. Им необходимо дома набирать очки.

Елена Григорьевская