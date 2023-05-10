Бушманов допускает, что Дуарте просто ошибся при выборе команды

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о неуверенной игре за «красно-белых» парагвайского новичка клуба Алексиса Дуарте. По оценкам экспертов, игрок обороны регулярно ошибается.

«Согласен с теми, кто его критикует. Трудно сказать, почему он так часто ошибается, нужно быть внутри команды, чтобы понять это», - рассказал Бушманов «РБ Спорт».

Эксперт предположил, что у Дуарте возникли проблемы с адаптацией в новом коллективе: ему мешают языковой барьер и другой, менее привычный ритм жизни.

«Может, просто ошибся с командой, такое тоже бывает в футболе», - добавил Бушманов.