Джикия: «Спартак» — конкурент «Зениту»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

Напомним, в матче 26-го тура петербуржцы обыграли «красно-белых» со счётом 3:2 и досрочно выиграли чемпионат России, увеличив свой отрыв в турнирной таблице от второго места до 13 очков.

По мнению Джикии, «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом».

«У нас с ними были и победы, и ничейные результаты. Мы им конкуренты и даём отпор. Я вижу хорошие моменты в игре с ними, как в прошедшей игре, так и в прошлых матчах», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 13 мая против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.