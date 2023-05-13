Хлусевич заявил, что Денисов не фолил на жёлтую карточку

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением об удалении Даниила Денисова в игре с «Химками» (1:1) в рамках 27-го тура РПЛ.

«Спартак» сегодня потерял два очка. Удаление? Сейчас только посмотрел и увидел, что не было фола на желтую карточку точно. ВАР эту желтую не отменяет. Я не буду судить так, как судят наши арбитры. Не мне их судить», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».

После 27 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 50 набранных очков. В следующем туре «красно-белых» ждет столичное дерби с ЦСКА. Встреча состоится 21 мая и начнется в 16:30 по мск.