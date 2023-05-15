Мирзов — о голе «Спартаку»: «Раз в год удаётся забить»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о своём голе в ворота «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ, который завершился со счётом 1:1.

«Иногда тренирую штрафные на тренировках: в игре со «Спартаком» получилось попасть. Раз в год удаётся забить», — приводит слова Мирзова «Чемпионат».

Напомним, что в период с 2019 по 2022 год Мирзов выступал за «Спартак». В общей сложности в составе «красно-белых» футболист провёл 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

После 27 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.