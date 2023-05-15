Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов — о голе «Спартаку»: «Раз в год удаётся забить»

15 Мая 2023 • 15:20 Комментировать
Химки
1:1
Спартак Москва
окончен

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о своём голе в ворота «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ, который завершился со счётом 1:1.

«Иногда тренирую штрафные на тренировках: в игре со «Спартаком» получилось попасть. Раз в год удаётся забить», — приводит слова Мирзова «Чемпионат».

Напомним, что в период с 2019 по 2022 год Мирзов выступал за «Спартак». В общей сложности в составе «красно-белых» футболист провёл 33 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

После 27 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 18 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Резиуан Мирзов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Мая
16:23 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Клотет заслужит огромное уважение, если вернёт «Торпедо» в РПЛ»
16:08 · Россия. Премьер-лига
Дьяков — о «Динамо»: «Другого пути, кроме отставки Йокановича, и быть не могло»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «В регрессе Захаряна есть вина бывшего тренера «Динамо» 1
15:36 · Россия. Премьер-лига
Игрокам «Динамо» был представлен новый тренер
15:20 · Россия. Премьер-лига
Мирзов — о голе «Спартаку»: «Раз в год удаётся забить»
15:06 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Сборная должна жить, Камерун — хороший соперник для нас»
14:48 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» прокомментировали слухи о возможном подписании игроков «Крыльев Советов»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: «Возникает вопрос к руководству «Динамо» — денег тратится много, а результата нет»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Торпедо» Роганович: «У нас хороший фундамент, чтобы вернуться в элиту российского футбола»
14:02 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Селекция «Динамо» – катастрофа!»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Чернов: «У «Ростова» нет никакого спада»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Йоканович не заслужил такого отношения к себе»
13:28 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» опроверг интерес к Ломаеву
13:15 · Россия. Премьер-лига
Никонов: «Торпедо» - самая нищая команда РПЛ»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Сочи» Ангбан: «Думаю, в оставшихся матчах помогу команде»
Все новости
Рекомендуем