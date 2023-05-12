Агент: Кейта Бальде счастлив в России

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался об адаптации своего клиента в столичном клубе.

«Бальде очень любит атмосферу в «Спартаке». Здесь он ощущает невероятное сплочение и поддержку при любых обстоятельствах. Игроки в команде как семья», — цитирует Пасторелло Sport24.

Представитель футболиста отметил, что Бальде очень нравится русская культура, местные люди и кухня, игрок счастлив в России.

В текущем сезоне 28-летний сенегалец принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.