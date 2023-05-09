Шалимов заявил, что «Спартак» теряет очки из-за ошибок Дуарте

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«По Дуарте мне стали писать, что у него хорошая статистика передач, еще в каких-то компонентах. Это все хорошо, но человек в каждом матче делает ошибки. «Спартак» теряет очки из-за этого футболиста, он часто ошибается, но все равно попадает в состав», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний парагваец пополнил состав «Спартака» минувшей зимой. В текущем сезоне Дуарте принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

После 26 туров «красно-белые» занимают четвертое место в РПЛ, набрав 49 очков.