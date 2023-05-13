Соболев: После игры с «Зенитом» Селихов воспользовался ещё одним шансом

Форвард «Спартака» Александр Соболев оценил игру голкипера команды Александра Селихова в матче с «Химками». Встреча 27-го тура чемпионата России завершилась со счетом 1:1. Селихов совершил несколько отличных сейвов и принес «красно-белым» одно очко.

«Селихов молодец, такие мячи вытаскивал. По игре было видно сегодня, что он пережил момент с «Зенитом». Ему дали еще один шанс, и он им воспользовался», — передает слова Соболева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 29-летний Селихов провел 26 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 37 голов и 6 раз смог сохранить свои ворота «сухими».

После 27 туров «Спартак» располагается на четвертой строчке в РПЛ, набрав 50 зачетных баллов.