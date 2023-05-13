Экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов: Кукуляк выдумал удаление игрока «Спартака» Денисова в матче с «Химками»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился комментарием об удалении защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче с «Химками». В компенсированное время первого тайма главный судья встречи Евгений Кукуляк показал вторую желтую карточку Денисову и удалил его с поля.

«Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то, что второй желтой не было, там даже фола не было – никакого наступа, никакого удара», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

За дальнейшими событиями матча 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком» можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.