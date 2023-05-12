Рианчо уверен, что Абаскаль сделает «Спартак» чемпионом

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Даже если «Спартак» не попадет в тройку, Абаскаль должен продолжить работать с командой и строить свой проект. Он хорошо себя зарекомендовал. «Спартак», какими бы не были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля. Он добудет чемпионство», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Специалист отметил, что испанская школа тренеров является одной из самых лучших в мире, поэтому им будет тяжело найти равноценную замену в случае ухода Абаскаля.

Напомним, 34-летний Абаскаль возглавил «Спартак» прошлым летом. На данный момент столичный клуб занимает четвертое место в РПЛ, набрав 49 очков.