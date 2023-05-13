Соболев вышел на третье место по результативным действиям в этом сезоне РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев делит третье место по результативным действиям в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Форвард отметился забитым мячом в матче 27-го тура РПЛ против подмосковных «Химок» (1:1) и теперь на его счету стало 19 очков. По этому показателю он сравнлся с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

На первом месте среди игроков РПЛ по системе «гол+пас» располагается форвард питерского «Зенита» Малком (22+7), вторую позицию же занимает нидерландский полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес (18+7).