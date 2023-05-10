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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Химки» вообще не жалко, пускай вылетают»

10 Мая 2023 • 20:47 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис порассуждал об одном из главных кандидатов на вылет из РПЛ по итогам текущего сезона – сменивших пять тренеров подмосковных «Химках».

«Вот этот клуб мне вообще не жалко! Пускай вылетают. Ничего нельзя сказать, если в клубе работают дилетанты и жулики», - высказался Канчельскис «Чемпионату».

Напомним, в 27 туре Премьер-лиги подопечные Андрея Талалаева примут дома «Спартак». На данный момент химчане не смогут выбраться из зоны вылета даже благодаря победе над «красно-белыми» - у клуба 17 очков, а отставание от 14 места, которое занимает «Пари НН» – шесть очков.

Ранее похожим мнением о «Химках» поделился Валерий Кечинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Канчельскис
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ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
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