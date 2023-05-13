Мирзов идеально пробил со штрафного, «Химки» открыли счёт в матче со «Спартаком»

В 27-м туре Премьер-лиги «Химки» принимают «Спартак». На экваторе первого тайма подмосковная команда получила право исполнить штрафной удар примерно метрах в 20 от ворот соперника. К мчу подошел Резиуан Мирзов и уверенно перебросил стенку, мяч опустился в сетку рядом с правой штангой. Счет открыт, 1:0.

На данный момент «Химки» всего в трех очках от зоны стыковых матчей, а «красно-белые» идут четвертыми, при этом у главных конкурентов есть шанс оторваться еще больше.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.