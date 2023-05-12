Кавазашвили: «Если «Спартак» не закончит этот сезон в тройке, то это будет провал»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о шансах «красно-белых» оказаться в тройке призёров по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. За четыре тура до конца сезона «красно-белые» отстают от второго ЦСКА на два балла.

По мнению Кавазашвили, если «Спартак» не закончит турнир в тройке призёров, то такой результат можно будет назвать провалом.

«Для «Спартака» сейчас каждый матч определяющий, им надо забрать серебро. Если «Спартак» не закончит этот сезон в тройке, то это будет провал», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт завтра, 13 мая, против «Химок». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.