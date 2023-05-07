Быстров: «Надо выгонять таких, как Гбане из «Химок»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на удаление полузащитника «Химок» Романа Мори Гбане в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо». Напомним, подмосковный клуб уступил московскому со счётом 0:1.

«Таких футболистов надо сразу выгонять, а у «Химок» они на протяжении всего сезона делают глупые фолы. Зачем они пришли? Они усилили «Химки»? Нет. «Химки» стали играть лучше? Нет. Зачем они их берут? Пусть пробуют 18‑летних», - цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Отметим, что команда Андрея Талалаева располагается на 15-м месте в высшем российском дивизионе и может вылететь в Первую лигу. Строчку ниже занимает столичное «Торпедо».