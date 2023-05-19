Хусаинов: Отстранение Кукуляка? Он свою задачу выполнил, это надёжный воин судейской коллегии

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал отстранение судьи Евгения Кукуляка после его работы в матче 27-го тура РПЛ «Спартак» - «Химки» (1:1). Напомним, в первом тайме рефери удалил защитника «красно-белых» Даниила Денисова. Это решение ЭСК РФС признал ошибочным.

«Увидим ли мы его вновь на матчах РПЛ через некоторое время? Да, конечно. Он свою задачу выполнил. Руководство ему сказало: мы тебя накажем, ну, посидишь чуть-чуть, но ты же нам нужен, ты умеешь выполнять задания», — цитирует Хусаинова «ВсеПроСпорт».

Эксперт считает, что сейчас шумиха вокруг Кукуляка уляжется, но потом появится еще игра, где потребуется его помощь, а затем снова скажут, что его наказывали, отстраняли.