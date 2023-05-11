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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

11 Мая 2023 • 21:27 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о борьбе в РПЛ за призовые места. Ранее «сине-бело-голубые» досрочно оформили себе чемпионство за четыре тура до конца сезона.

«Мне кажется, у ЦСКА больше шансов на второе место, чем у «Ростова» и «Спартака». Есть такое ощущение, что ЦСКА в личных встречах с «красно-белыми» и «Ростовом» добьется нужного для себя результата. Эти игры будут определяющими в борьбе за второе место», — цитирует Лепёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, Валерий Карпин выжимает максимум из футболистов «Ростова», но по качеству игроков его команда уступает ЦСКА и «Спартаку», однако хотелось бы, чтобы ростовчане остались в тройке.

После 26 туров на втором месте в РПЛ идет ЦСКА (51 очко), на третьей позиции располагается «Ростов» (50), «Спартак» (49) — четвертый. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Валерий Карпин Константин Лепёхин
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