Лепёхин назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о борьбе в РПЛ за призовые места. Ранее «сине-бело-голубые» досрочно оформили себе чемпионство за четыре тура до конца сезона.

«Мне кажется, у ЦСКА больше шансов на второе место, чем у «Ростова» и «Спартака». Есть такое ощущение, что ЦСКА в личных встречах с «красно-белыми» и «Ростовом» добьется нужного для себя результата. Эти игры будут определяющими в борьбе за второе место», — цитирует Лепёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, Валерий Карпин выжимает максимум из футболистов «Ростова», но по качеству игроков его команда уступает ЦСКА и «Спартаку», однако хотелось бы, чтобы ростовчане остались в тройке.

После 26 туров на втором месте в РПЛ идет ЦСКА (51 очко), на третьей позиции располагается «Ростов» (50), «Спартак» (49) — четвертый.