Бушманов: «Спартак» этой весной не в порядке»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о матче 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с подмосковными «Химками» (1:1).

Эксперт отметил, что «красно-белые» пропустили необязательный гол, и есть такое ощущение, что стенка во время штрафного удара стояла неправильно, и трудно сказать, что не хватило для успеха.

«Спартак» этой весной сам не в порядке, поэтому всё складывается не в пользу команды», - приводит слова Бушманова «Чемпионат».

«Спартак» не может одержать победу на протяжении четырёх игр и занимает четвёртое место в турнирной таблице.