Антич: «Хотелось бы получить российское гражданство, чем я хуже Малкома и Клаудиньо?»

Защитник «Химок» Никола Антич поделился мнением о возможном получении российского гражданства. Напомним, ранее паспорта нашей страны получили бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.

«Хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более, Малком и Клаудиньо получили паспорт РФ, чем я хуже?» — цитирует Антича Sport24.

Напомним, Антич перешёл в «Химки» в феврале нынешнего года из солигорского «Шахтёра». В составе подмосковной команды 29-летний серб успел провести семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Свой ближайший матч «Химки» проведут 13 мая против «Спартака». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.