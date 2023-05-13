Соболев: «Володька Быстров начнет рассказывать, что я плачу, но так и есть»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев после матча 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде сыграли вничью с подмосковными «Химками» (1:1) раскритиковал работу арбитров РПЛ.

«Володька Быстров начнет рассказывать, что я плачу, но так и есть – судьи ошибаются не в нашу пользу. Честно, раньше думал, что нас убивают, но сегодня понял, что некоторым судьям просто не хватает квалификации», - приводит слова Соболева журналист Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале.

«Спартак» прм победе мог вернуться на вторую строчку в турнирной таблице, но по итогу остался на четвёртой позиции.