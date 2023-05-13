В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина в матче с «Химками»

Совсем скоро стартует матч 27-го тура Премьер-лиги между «Химками» и «Спартаком». «Красно-белые» выйдут в следующем составе: Селихов, Денисов, Литвинов, Чернов, Тавареш, Мартинс, Пруцев, Зиньковский, Промес, Соболев, Бальде.
Отметим, что в заявке на поединок отсутствует полузащитник Роман Зобнин. Как сообщили сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «Спартака», футболисту предоставлен отдых из-за перегруженности мышц.
29-летний футболист провел 38 матчей в текущем сезоне и отметился 5 голами.
Поминутная текстовая трансляция матча «Химки» - «Спартак»на LiveResult.ru
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