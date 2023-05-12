Динияр Билялетдинов раскрыл секрет неудач «Спартака»

Бывший игрок столичных «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился своей точкой зрения на причины проблем «красно-белых» этой зимой. Вопреки прогнозам многих экспертов, «Спартаку» так и не удалось навязать конкуренцию в борьбе за чемпионство питерскому «Зениту».

«Психологическая устойчивость, уверенность в своих силах подорвалась в какой-то момент. Плюс не всегда стабильно играет защита», - заявил Билялетдинов «Чемпионату», добавив, что «Спартак» всегда старается играть в атаке зрелищно и активно, но от этого страдает оборона.

Перед 27-м туром РПЛ «Спартак» разместился на четвёртом месте в турнирной таблице с 49 баллами. В грядущие выходные московский клуб сыграет с «Химками» в гостях.

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