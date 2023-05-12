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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Спартак» на голову сильнее «Химок», но лёгкой прогулки у «красно-белых» не будет

12 Мая 2023 • 16:00 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
Через 21 ч. 51 мин.

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Химками» в 27-м туре РПЛ.

«Легкой прогулки у «Спартака» в любом случае не будет – пока у «Химок» есть хотя бы минимальные шансы остаться в РПЛ, команда будет за них цепляться. Хотя «Спартак» на голову сильнее оппонентов, просто эту силу и мощь надо показать на поле», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Эту встречу пропустит защитник «Спартака» Алексис Дуарте, который был удален в игре 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

По мнению специалиста, отсутствие парагвайца — это плюс для «красно-белых», ведь в каждой из последних игр он допускал какие-то ошибки.

Матч «Химки» - «Спартак» пройдет 12 мая, начало — в 14:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Валерий Кечинов Алексис Дуарте
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ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
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