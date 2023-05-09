Антич: «Не понимаю, почему некоторые иностранцы уезжают из России»

Защитник «Химок» Никола Антич поделился мнением о массовом отъезде иностранных футболистов из РПЛ.

Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам приостановить действие своих контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке до лета текущего года. Кроме того, все наши команды были отстранены от участия в международных турнирах.

«Я не играл в РПЛ год или два назад, но сейчас уровень российского футбола тоже высок, поэтому не понимаю, почему некоторые иностранцы уезжают из России. Возможно, причина в отсутствии игр в еврокубках», — цитирует Антича Sport24.

Антич защищает цвета «Химок» с февраля нынешнего года. В составе подмосковной команды 29-летний серб успел провести семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.