Кечинов считает, что «Спартак» должен довериться Абаскалю

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Если «Спартак» будет вне тройки РПЛ, то это провал. У нас были немного другие надежды после возобновления чемпионата. Я рассчитывал, что «Спартак» продолжит борьбу за золотые медали вместе с «Зенитом», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Однако эксперт считает, что «Спартаку» не стоит совершать необдуманных поступков, сейчас не нужно убирать Абаскаля, необходимо довериться испанскому специалисту. В следующем сезоне «Спартак» станет намного сильнее, уверен Кечинов.

После 26 туров «красно-белые» идут на четвертой строчке, набрав 49 очков.