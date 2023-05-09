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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов считает, что «Спартак» должен довериться Абаскалю

09 Мая 2023 • 18:28 Комментировать
Химки
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Спартак Москва
13.05 14:00

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Если «Спартак» будет вне тройки РПЛ, то это провал. У нас были немного другие надежды после возобновления чемпионата. Я рассчитывал, что «Спартак» продолжит борьбу за золотые медали вместе с «Зенитом», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Однако эксперт считает, что «Спартаку» не стоит совершать необдуманных поступков, сейчас не нужно убирать Абаскаля, необходимо довериться испанскому специалисту. В следующем сезоне «Спартак» станет намного сильнее, уверен Кечинов.

После 26 туров «красно-белые» идут на четвертой строчке, набрав 49 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Кечинов Гильермо Абаскаль
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