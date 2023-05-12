Бушманов: «Я не помню, чтобы «Спартаку» весной хоть один матч дался легко»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Химками».

По мнению эксперта, сейчас все игры «Спартаку» даются нелегко, независимо от силы соперника. Поэтому Бушманов считает, что и в противостоянии с мотивированными «Химками» команде Гильермо Абаскаля придётся непросто.

«В этом матче будет зависеть многое от того, кто и когда откроет счёт. Если «Спартак» забьёт быстрый гол в первом тайме, то, возможно, будет много мячей. Трудно сказать, какой будет счёт, но «Спартак» победит и возьмёт три очка», — цитирует Бушманова Metaratings.

Матч «Химки» — «Спартак» состоится завтра, 13 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

На сегодняшний день «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 26 встречах. «Химки» же располагаются на предпоследней 15-й строчке, имея в своём активе 17 баллов.