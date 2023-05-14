Какие тут победы над «Зенитом»: «Спартак» Абаскаля не был готов даже к матчу против «Химок»

«Спартак» в очередной раз разочаровал своих болельщиков, не сумев обыграть предпоследние «Химки». «Красно-белые» вправе жаловаться на судейство, но сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» акцентирует внимание на очередных недоработках Гильермо Абаскаля.

По итогам матча с «Химками» «Спартак» вправе вновь апеллировать к некачественному судейству. Гильермо Абаскаль по этой причине даже не захотел после встречи общаться с журналистами. Евгений Кукуляк на ровном месте удалил Даниила Денисова, заставив «красно-белых» играть тайм в меньшинстве. Глупо спорить с тем, что это повлияло на результат игры: даже с предпоследней командой крайне сложно так долго действовать, имея на одного футболиста меньше. Конечно, на этом анализ действий «Спартака» можно было бы закончить. Более того, можно говорить, что «красно-белые» вновь проявили характер, спасли ничью и могли даже вырвать победу при определённых обстоятельствах. В общем, можно даже отыскать позитивные моменты.

Тем не менее такой подход выглядит довольно поверхностным. Матч с «Химками» вновь заставляет задать множество вопросов самому Абаскалю, и очень жаль, что он отказался на них отвечать.

Начать, наверное, надо как раз с Денисова, точнее почему он вообще появился в этом матче на правом фланге обороны. 20-летний футболист в целом проводит хороший сезон, и у него много отличных качеств. Здорово, что Денисов может сыграть и в центре поля, и на правом фланге обороны. Однако у любого футболиста есть свои сильные и слабые стороны. Обладает ли Денисов высокой скоростью? Вряд ли, он никогда не отличался спринтерскими забегами. Может, он это компенсирует хорошим выбором позиции? Тоже нет. Денисов – боец, он очень работоспособен, здорово действует в единоборствах. И вот тут возникает простой вопрос. Почему Абаскаль посчитал, что именно Денисов должен выйти на позиции правого защитника против Резиуана Мирзова? Ещё до матча было очевидно, что «Химки» будут делать ставку на забросы и забеги своего лидера по левому краю. Просто хочется понять, почему Абаскаль посчитал, что именно Денисов будет тем, кто сможет остановить Мирзова.

Талалаев прекрасно воспользовался этим подарком Абаскаля и загрузил фланг Денисова, которому именно что оставалось летать в подкатах. Какова была вероятность в этой ситуации, что защитник будет нарушать правила? Кажется, что довольно высокая. И хотя само удаление Денисова, безусловно, ошибочное, но оно выглядело довольно очевидным , исходя из логики игры. Имея более быстрых Тавареша и Хлусевича или возможность сыграть в трёх центральных защитников, чтобы страховать правый фланг, Абаскаль предпочёл поставить туда Денисова, которого именно логика игры заставляла бы нарушать правила.

При этом хочется понять, в чём был план «Спартака» в центре поля. В первом тайме при равных составах «красно-белые» намного больше владели мячом, но какой-то акцентированной игры не было. Да, были моменты после передач с фланга, когда Чернов и Бальде не забили, случился проход Зиньковского в штрафную, когда он не попал в дальний угол. Кажется, по моментам всё выглядит неплохо. Однако все эти эпизоды стали не столько результатом комбинаций, сколько именно отдельными всплесками, когда просто что-то получалось за счёт более высокого мастерства исполнителей. Игры же поставленной не было. «Спартак» не очень понимал, как вскрыть защитные порядки соперника. По этой причине неправильно говорить, что удаление Денисова сломало игру москвичам. Игры-то не было! Конечно, в равных составах за счёт мастерства «красно-белые» могли бы выиграть, додавить соперника, как это случалось не раз в этом сезоне. Вот только это было бы тоже на характере и исполнителях, а не за счёт поставленных и продуманных действий команды.

Нельзя сказать, что Абаскаль не пытается исправить эту ситуацию. «Спартак» зачастую старается играть довольно сложно, когда игроки меняются местами и, создавая численное преимущество на разных участках поля, пытаются активно прессинговать. Однако из этого мало что получается. Зато результат даёт довольно простая игра – навесы и закидушки на Соболева, индивидуальные действия Промеса за счёт дриблинга. Иногда блистают Зиньковский и Бальде, но вот командой игры у «Спартака» нет.

Роман Андреев