Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Спартака» в московском дерби над ЦСКА со счётом 2:1.

- Можно сказать, что игра была ничейная, но интересная по накалу и по страстям. Моментами получались неплохие отрезки, но не сказать, что высокого качества. Наверняка влияло желание команд не уступать в единоборствах и не проигрывать. У футболистов было какое-то психологическое напряжение, которое не давало им полностью раскрыть свои игровые качества.

«Спартак» за последнее время впервые провёл более-менее ровный матч без явных ляпов и привозов самому себе. Думаю, всё-таки сказалось возвращение Джикии, поэтому появилась определённая стабильность в обороне. У «Спартака» было побольше моментов, что выливалось в спорные эпизоды в штрафной площади ЦСКА, и в одном из двух таких случаев был назначен пенальти.

В первой ситуации с наступом я абсолютно согласен с отсутствием одиннадцатиметрового. Такие эпизоды не тянут на карточки и пенальти, максимум это может быть штрафной удар. Это не умышленная жёсткость, а игровой момент, случайность. По поводу второй ситуации в штрафной ЦСКА мнения специалистов разделились. Я бы сказал, там 50 на 50. Вроде факт контакта есть, но удар по ноге был не такой большой силы, и падение случилось не поэтому. Там решение, как говорится, на откуп арбитру.

Что касается удалений, то красную карточку надо было показывать только Соболеву. Судья, наверно, не разобрался в ситуации, когда у Соболева произошла первая стычка с Рошей. Тогда нужно было акцентировать на этом больше внимания и разъяснить двум игрокам, что в следующий раз к ним будет применены жёсткие санкции. В конце концов нервы не выдержали у Соболева, а помощник тоже не разобрался и сказал главному арбитру, что Роша делал то же самое. Но, конечно, Роша не делал то же самое, что и Соболев, которому, я думаю, дадут длительную дисквалификацию. А красную карточку Роши наверняка отменят. Ему можно было дать максимум жёлтую за просьбы и апелляции к арбитру.

После этого матча поднялось напряжение в борьбе за второе место. У «Спартака» календарь смотрится полегче – остаются матчи с «Пари НН» и «Крыльями Советов». А ЦСКА сыграет с «Краснодаром» и «Ростовом», которые идут в турнирной таблице выше. Но всё в руках ЦСКА. Это похоже на ситуацию в Бундеслиге, где дортмундской «Боруссии» достаточно выиграть один свой матч, чтобы стать чемпионом, не оглядываясь на матч с участием «Баварии. Только ЦСКА, чтобы занять в итоге второе место, нужно выиграть два матча, если не смотреть на результаты «Спартака».