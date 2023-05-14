Талалаев — о реакции Абаскаля: «Значит, не я один такой, как вы выставляете — тревожный или больной»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался об отказе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля общаться с журналистами после матча.

«Любые действия арбитра имеют влияние на тренера, на принятие им решений. Вы видели мою реакцию после той игры, сейчас так же ведет себя другой тренер. Значит, не я один такой, как вы выставляете — тревожный или больной», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Встреча 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком» завершилась со счетом 1:1. В конце первого тайма ошибочно был удален с поля защитник «красно-белых» Даниил Денисов, получив вторую желтую карточку.