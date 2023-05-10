Гранат рассказал, при каком условии сезон для «Спартака» станет провальным

Бывший российский защитник Владимир Гранат оценил перспективы столичного «Спартака» финишировать за пределами первой тройки РПЛ по итогам сезона.

«Полагаю, непопадание «Спартака» в первую трйоку по итогам сезона можно будет назвать провалом», - заявил Гранат «Чемпионату».

Он добавил, что осенью команда Гильермо Абаскаля действительно играла в классный футбол и могла навязать борьбу питерскому «Зениту» за чемпионство.

«Но весной произошёл неожиданный спад. Думаю, всё решит для «Спартака» дерби с ЦСКА», - добавил Гранат.

Напомним, что дерби «Спартак» - ЦСКА состоится в рамках 28 тура Премьер-лиги.

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