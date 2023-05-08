Оганесян высказался в своём будущем в «Спартаке»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян ответил на вопрос о своём будущем. Напомним, 21-летний футболист выступает за оренбургский клуб на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Спартаку».

«Общался ли с руководством «Спартака», что дальше? Пока не понятно. Впереди еще пять игр. Надо провести эти матчи, а по окончании сезона думать», — приводит слова Оганесяна Metaratings.

В нынешнем сезоне вингер провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал один голевой пас. Контракт Оганесяна со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.